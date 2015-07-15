投资者现金比重升至2008年金融危机以来最高--美银美林调查

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦7月14日 - 周二公布的一项备受关注的调查结果显示，投资人7月现金配置比重升至2008年全球金融危机以来的最高，因中国股市大跌而且希腊危机达到顶峰。
投资者针对股市下跌还采取了其它保护性策略，将新兴市场股票风险敞口削减至16个月低位，下调全球经济成长预估，并推后有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)首次升息的时间预期。
上述结果来自美银美林针对191位基金经理的月度调查。本次调查时间为7月2-9日，受访基金经理管理的资产规模总计为5,100亿美元。
全球投资者的7月现金持有比例从一个月前的4.9%升至5.5%，为2008年12月以来最高以及2001年11月以来第二高。
美银美林表示，这对股市来说是看多信号。数据高于4.5%时是“买入信号”，低于3.5%是“卖出信号”。
“避险情绪升温且现金水位高涨，为第三季风险资产提供了反向的买进讯号，”该行全球研究首席投资策略师Michael Hartnett指出。
投资人减持新兴市场股票持仓，净20%受访者进行减码，为16个月来低位；投资人亦减少欧元区股票持仓，净40%受访者为加码，降至六个月来低位。
调查显示，为防范未来三个月股票下跌采取保护措施的投资者人数，高于2008年2月以来任何时候。
调查指出，黄金被低估的情况更是2009年8月以来首见。
然而，风险情况并不明朗。尽管在资产配置当中，大宗商品仓位下降最多，但仓位增加最大的则为银行股。
而美国股票投资配比增加，连带拉高全球股票的整体配比。美国股票仓位自6月净10%受访者选择减码，增至净7%为减码；而全球股票持仓则自净38%受访者决定加码，升至42%为加码。
该行表示，整体而言，股票配比并未受到避险情绪增温的影响。
全球债券持仓自6月净58%受访者决定减码，来到净60%为减码。
在宏观方面，净42%受访者预计全球经济来年将走强，为九个月来最低水平。对中国经济成长的预期为2008年12月以来最低，净62%受访者预期中国经济成长未来一年将走软。
调查显示，受访者预计美联储在近10年来首度升息的时点，则由9月推迟至12月。(完)
(编译/审校 于春红/龚芳/郑茵)
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