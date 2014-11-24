投资焦点：俄罗斯资产仍是危险区域 但并非碰不得

图中为百元面额的美元纸币与十元面额俄罗斯卢布硬币。 REUTERS/Alexander Demianchuk

路透伦敦11月21日 - 俄罗斯资产受到西方制裁举措打击后，又受到今年能源价格大跌以及卢布随之贬值的进一步打压。对全球不少投资者而言，这些资产目前仍是危险地带；但它们并非不可碰触，一些人在其中也发现了投资机会。

自3月吞并克里米亚招致西方对一些企业和个人实施制裁后，俄罗斯资产实际上已被投资者抛弃。该国债券、股票和卢布汇率今年表现比大多数其他市场都要差，详见：

2014年新兴市场货币表现图表：link.reuters.com/jus35t

2014年新兴市场股市表现图表：link.reuters.com/weh36s

对不少人而言，这种情况是合理的，因为俄罗斯有可能遭遇进一步制裁，从而引发新的市场下跌、经济衰退、甚至企业债务违约。不过参加路透全球投资展望峰会的一些基金经理在政治风险之外也发现了投资机会。

他们指出，俄罗斯股票的前瞻市盈率(本益比)在全球属于最低之列，一年期公债收益率(殖利率)高达10%。

安本资产管理公司的投资长Anne Richards在峰会上表示，这样的估值“颇具吸引力”。

“我们更有可能成为买方而非卖方，”Richards称。

Richards承认俄罗斯交易有其风险，但表示投资人需密切注意企业的业务模式，以判断是否能在政治风险中幸存。

“大家衣服还是得照洗，需要洗衣粉；头还是得照洗，需要洗发精；大家仍要喝啤酒。不管俄罗斯是否入侵乌克兰，很多事依然得照做，”她并说。

一如下列图表显示，多方将注意到，俄罗斯股债市自2000年以来的报酬率远超过多数其他市场：

俄罗斯债市报酬率：link.reuters.com/mag53w

俄罗斯股市报酬率：link.reuters.com/nag53w

即便质疑者也相信莫斯科当局不会希望乌克兰危机进一步升级。因此高盛资产管理(GSAM)高层主管Andrew Wilson认为，卢布资产的风险/报酬“比起三个月前更为平衡”。

但也有错失复苏机会的危险--3-7月间当乌克兰稍恢复平静时，俄罗斯以美元计价的股票指数跳涨40%。

Wilson表示，他对增持俄罗斯投资仓位态度审慎，但目前是中性，意味其基金对俄罗斯股、债指数持仓配比相等。

俄罗斯公共债务水平相当于经济年产出的10%，比例算是全球最低的国家之一；且该国外汇储备排名居前。这些因素将让债券投资者相信，当前遭到严重打压的估值并不合理。

俄罗斯发行的美元债券收益率较美债利差要比巴西或土耳其高出许多，而后者的信用评级较低且债务水平更高。今年俄罗斯债券的利差大幅提高1.7个百分点，是新兴市场债券指数11EML变动值的五倍多。

“你相不相信，我们仍青睐俄罗斯”，在保德信固定收益协助管理逾5,340亿美元资产的Greg Peters在峰会上表示。“俄罗斯的外债极低。”

“波动肯定颇大，但我仍认为这能赚不少钱，因此我仍然颇为青睐。”

卢布债券风险较高，但10%的收益率可能证实很诱人，尤其是卢布汇价在本月初自由浮动后若能保持稳定的话。

举例来说，资产管理公司Lombard Odier在以基本面为主的指标中加码俄罗斯，该指标为根据债务水平、资产负债表情况和政治稳定性等标准而编制。

“现在是计算一下俄罗斯的基本面，并减少对地缘政治考量的时候了，”Lombard Odier全球固定收益策略师Salman Ahmed表示。“几乎都很合算。”

但在地缘政治影响更甚于估值或者基本面的俄罗斯，肯定有许多人对于在这样震荡的市况中买进望而却步。比如，对冲基金CQS的Michael Hintze就把俄罗斯市场封为“投资黑洞”。

但追踪指数的基金还得投资俄罗斯，在明晟新兴股市指数和摩根大通债市指标中，俄罗斯占比分别为约5%和近10%。由于受到制裁影响的只有部分新发证券，所以现有的俄罗斯股债仍在被动投资组合中。

例如，资产管理公司Northern Trust的被动型基金仍持有俄罗斯资产，尽管该公司欧亚投资长Wayne Bowers说该国经济表现让他对于积极增加曝险持谨慎态度。

投资俄罗斯让人却步的最大理由，特别是对更加保守的基金经理人来说，就是危机恶化导致更多制裁的可能性，这说不定会把他们在一蹶不振的市场套牢。

RBC Wealth Management投资分析师George King说，年中时的反弹引发投资人质疑：若政治纷扰减轻，另一波反弹是否隐约可见。

“客户常常问我们这个问题...现在是操作俄罗斯反弹的时候了吗？”他说。“我们的答案是：这是个很危险的操作。”(完)

(编译 徐文焰/张若琪/戴素萍/李婷仪 审校 许娜/张荻/龚芳/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。