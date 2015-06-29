另类投资业未来五年料将增长四倍多 迎来增长荣景--报告

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透波士顿6月28日 - 专业服务公司普华永道(PwC)周日公布报告称，另类投资业在2015-2020年时，料将增长四倍多到至少13.6万亿(兆)美元。另类投资行业包括对冲基金和私募股权等。
普华永道顾问写道，另类投资业料兴起增长荣景，主要受主权基金、公共养老基金和新晋富裕的散户投资者追求稳定和较高投资回报的需求带动。
“2020年以前及之后，另类资产管理将经历一场转型，因应新运营和经济形势，并迈向中央舞台，”普华永道报告称。
普华永道称，保守预估该行业到2020年时规模将达13.6万亿美元，而较大胆的预测认为全球管理规模将多达15.3万亿美元，远高出目前的2.5万亿美元。
由于对冲基金等大多数另类资产管理者是私人的，他们不需要公开披露资产，因此对该行业规模的估测区间非常宽阔。
该报告称，主权基金将是最热衷另类投资的投资者之一，预计到2020年时，主权基金投资组合中将有14%是另类投资。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。