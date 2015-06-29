另类投资业未来五年料将增长四倍多 迎来增长荣景--报告

路透波士顿6月28日 - 专业服务公司普华永道(PwC)周日公布报告称，另类投资业在2015-2020年时，料将增长四倍多到至少13.6万亿(兆)美元。另类投资行业包括对冲基金和私募股权等。

普华永道顾问写道，另类投资业料兴起增长荣景，主要受主权基金、公共养老基金和新晋富裕的散户投资者追求稳定和较高投资回报的需求带动。

“2020年以前及之后，另类资产管理将经历一场转型，因应新运营和经济形势，并迈向中央舞台，”普华永道报告称。

普华永道称，保守预估该行业到2020年时规模将达13.6万亿美元，而较大胆的预测认为全球管理规模将多达15.3万亿美元，远高出目前的2.5万亿美元。

由于对冲基金等大多数另类资产管理者是私人的，他们不需要公开披露资产，因此对该行业规模的估测区间非常宽阔。

该报告称，主权基金将是最热衷另类投资的投资者之一，预计到2020年时，主权基金投资组合中将有14%是另类投资。(完)

(编译 李婷仪 审校 许娜)

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