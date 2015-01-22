2014年投行费用收入飙升至七年高位 摩根大通领衔

路透香港1月21日 - 在北亚和南欧交易的推动下，2014年投资银行业的费用收入骤增至七年高位901亿美元，庞大的北美市场则为今年料将有所动荡的该行业吃下了定心丸。

根据汤森路透统计的数据，北亚已完成交易的费用跳增28%至74亿美元，南欧费用亦大升29%至26亿美元。对投行而言，北美仍绝对是最重要的市场，去年的费用收入总计470亿美元，比整个亚洲市场高出了三倍。

摩根大通(JPM.N)以63亿美元问鼎去年的费用收入排行榜，其后为美银(BAC.N)和高盛(GS.N)。银行业人士预计，费用收入将增加，尽管中国经济放缓和全球地缘政治紧张将阻碍今年的交易。

“市场上将有更多积极主动的客户，他们正越来越多地参与较为复杂的结构性交易，而进行这些交易必然需要财务上的建议，”毕马威会计师事务所旗下香港和中国大陆南部地区并购主管Jeremy Fearnley称。“客户正慢慢变得更加认同好建议的价值，从而同意提高费用，增加交易收益。”

首次公开发行(IPO)费用收入在全球所有交易中的占比达26%至234亿美元，其中阿里巴巴(BABA.N)在纽约的250亿美元上市案令人印象最为深刻。债券承销交易排名居次，其后为并购交易。

投行费用收入图表：link.reuters.com/syj83w (完)

(编译 许娜；审校 龚芳)

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