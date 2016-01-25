投资焦点：面对风险怎么办？去冒更大风险

路透伦敦1月22日 - 主流新兴市场资产剧烈震荡，正在促使债券基金经理寻求避险，甚至投奔巴基斯坦、牙买加、阿根廷、洪都拉斯和委内瑞拉等风险较高的市场。

这些国家两三年前可能还显得没什么吸引力，但他们与全球资产价格震荡之间的关联较弱，且流动性太差让人很难卖出，这些因素正在让其显得更有吸引力。

“去年全球表现最好的六种债券，是多数人原本根本不会碰的信贷产品，今年也可能是同样的情况，”专注于新兴市场的基金管理公司--英国安石集团的Jan Dehn表示。

“我们处于极度厌恶风险的环境之中，但关键是你如何赚钱。”

在这些所谓的前沿市场中，有一些不太为人所知的改革，尤其是在那些多次发生违约的国家。比如在巴基斯坦，国际货币基金组织(IMF)的一项计划进展得比往常更加顺利；在阿根廷，形势最终改善的希望在增加。

上周新兴市场债券基金流出23亿美元，为20周来最大流出规模，导致市场压力日增。

因此基金经理如今不得不考虑前沿国家，比如巴基斯坦，该国2015年以美元计的回报率为8%，今年它似乎也是个理想的投资首选地。

“巴基斯坦或许是最佳前沿市场题材之一，”安本资产管理的新兴市场主权债投资主管Edwin Gutierrez表示。“他们是低油价的最大受益者之一。”

M&G新兴市场债券基金经理Claudia Calich也看好巴基斯坦。“与埃及和突尼斯不同，该国经济不依赖旅游业，因此再发生(恐怖)袭击对经济的影响也不会那么大，”她说。

**庞大的海外资金汇回规模**

一些投资者还把资金投向中非和加勒比海地区的较小国家，比如多米尼加共和国、洪都拉斯，甚至最近发生违约的牙买加。

作为石油进口国，这些小国从低油价中受益，与智利和秘鲁不同的地方是，他们不依赖中国继续消费大量的铜和铁矿石。

他们还将受益于美国经济增长加速，因为海外劳工会汇回资金。据官方数据，多米尼加共和国的海外汇回资金相当于其GDP的7%左右，洪都拉斯这一比例更是高达17%。

“相比大宗商品出口，他们往往更依赖于旅游业，他们收到从海外汇回的大量资金有助于国际收支平衡，”Columbia Threadneedle新兴市场债券基金经理Henry Stipp表示。

这也促使一些基金经理超配牙买加资产。牙买加在2010年和2013年进行了债务重整，该国目前正按照一项IMF计划的要求，按部就班推行广泛的结构性改革。

“财政方面，他们必须非常谨慎，”安盛环球基金-全球新兴市场债券基金的投资经理Sailesh Lad表示，“人们会认为牙买加看起来有信贷风险--不像其他一些国家那样干净和清白--但这类风险已被相应反映到定价里。”

牙买加资产去年以美元计的回报为9.5%，今年的最初几周里，牙买加美元计价债券与美国公债的利差扩大约30个基点至496个基点，利差走阔幅度不及俄罗斯的一半。相比之下，俄罗斯公债较美债的利差扩大70个基点至360个基点。

“没人谈到这些国家资产恐慌性卖盘，”Lad说道。他想加码配置一些中美洲和加勒比海地区的资产，但找不到任何债券卖家，这充份说明了一切。

“你或许会认为在这种市场下跌的环境下，应当会很容易买到债券，但我们却苦寻无果。这真是令人沮丧。”他说道。

一些基金经理也在试图判断委内瑞拉资产是否能提供良好的风险/回报率。鉴于委内瑞拉需要油价接近每桶100美元才能避免债务违约，这只适合勇气过人的投资人，但是委内瑞拉一些高息债券再过五周就要到期了。

“以当前的低油价来看，委内瑞拉很难捉摸，但我们一直在买进一些2月到期的债券，”Aberdeen的Edwin Gutierrez表示，“我们不认为这些债券会在2月前违约。”（完）