综述：不确定性笼罩 投资人11月缩减持股现金配比接近高点

图为伦敦金融区一景。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透伦敦11月28日 - 一项全球性的调查显示，全球投资人缩减股票等高风险资产曝险，因各国货币政策走向分歧、以及主要经济体成长步调不一。

一项针对47个美国、欧洲、英国及日本的资深投资人的调查显示，他们平均建议缩减股票在全球性投资组合的比重，由10月的49.5%降至11月的49.1%。

“最大风险仍在于全球成长水准令人失望...市场仍容易受到负面宏观经济指标的影响，不论是欧元区、美国或者是中国的数据，”Dexia Asset Management在调查意见栏中写道。

美国和英国自金融危机以来实施的货币刺激告一段落，因其经济动能升温，而这样的政策立场与其他国家有所不同。

日本、欧元区以及中国正扩大货币供给以提振疲弱的经济成长，投资人因而得面对一个不确定的环境。

很多人仍觉得全球经济成长并不稳定，最近全球油价下挫就是证据，其背后根源在于市场担忧能源需求将会疲弱。

调查显示，全球投资者11月的现金配比缩减至6.2%，但仍接近10月创下的今年高点6.7%。现金在市场动荡期被当作避险资产。

债券配比从36.4%升至36.8%。相对股票而言，债券也是避险资产。

本次调查时间为11月14-27日，其间全球股市.MIWD00000PUS不仅收复了10月中旬动荡期的失地，而且上扬近2%。

调查期间，标准普尔500指数.SPX创下纪录高位，攀升逾1.5%。同期，新兴市场股市.MSCIEF涨幅也超过1.5%。

但它们仍比9月的全年高点要低7%以上，受累于强势美元吸引投资分流、市场担忧中国经济放缓，以及俄罗斯-乌克兰紧张局势的影响。

美国基金经理连续第六个月削减了模型投资组合中推荐的股市配比，并且增持债券。

美国投资者11月股市配比降至54.4%，上个月为55.0%。

欧洲投资人增加现金配比60个基点至8.6%。对股市的平均配比降至47.1%，一个月前为47.7%。

11月日本基金经理人的股票配比从10月的43.6%小降至43.2%。债券配比为51.8%，和上个月52.0%变化不大。

11月英国投资人股票配比维持在两年低位51.7%，地产部分则处于数年高位4.7%。

其现金配比平均降至8.3%，低于上个月的数年高位11.2%，但仍高于过去一年的任何时候。(完)

(编译 张明钧/朱晓军/戴素萍 审校 孙茉莉)

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