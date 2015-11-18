投资者风险偏好回归 加码股票并减持现金--美银美林调查

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦11月17日 - 周二公布的美银美林调查报告显示，随着风险偏好的回归，投资者降低现金、债券和防御类股的持有比重，增持与经济状况有关的景气循环类股。
该银行的11月调查报告发现，基金经理人的现金持有比重从上月的5.1%降至五个月低点4.9%，同时债券投资配比下降18个百分点，此外在公共事业和电信类股的投资也较一个月前减少。
该行称，整体股票投资配置增长将近18个百分点，其中房地产和科技类股很受欢迎。
调查中，81%的受访者预期美国联邦储备委员会(美联储)将在12月加息，10月调查时仅有47%这样认为。
约38%的基金经理人将中国经济衰退列为首要风险。认为新兴市场陷入全面债务危机风险最大的受访者比重为23%，同上月调查时大致持平。
不过，对中国经济形势的乐观希望似乎又重新燃起，目前52%的投资者相信中国经济未来三年的增幅在6.1-7%之间--几乎为上月调查时作此预估人数的两倍。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。