投资焦点：该还钱了！五年内新兴市场将有1.6万亿美元债务到期

综述：美国12月消费者物价上升 受汽油价格和房屋租金上涨提振
路透华盛顿1月18日 - 12月美国消费者物价上升，因汽油价格和房屋租金上涨，导致消费者物价出现两年半来最大年度升幅，暗示通胀压力可能正在积聚。
路透伦敦3月11日 - 近期新兴市场走稳的迹象可能只是暴风雨前的平静：未来五年将有高达1.6万亿(兆)美元的到期债务，急剧增长的偿债需求可能引发新的动荡。
2008年金融危机后的一波举债热潮导致今日偿债需求激增，到2020年的每年到期债务较2015年跳升逾1,000亿美元。
在危机后数年中，从非洲各国政府到土耳其的银行业，发展中经济体在硬通货币债券市场中大肆借贷，而美国利率接近于零，也让投资者乐于寻找更高的收益。
但现在，到了还钱的时候。
根据工银标准银行数据，2016-2020年期间有将近1.6万亿美元债务需要偿还，其中企业债占到四分之三以上。
新兴市场债务发行和到期年限的图表(tmsnrt.rs/1Rb4n8S)
到目前为止，由于全球利率处在低点，企业偿债压力相对较轻，规模达2万亿美元的企业债市场违约情况并不算高。但随着大宗商品价格疲软，美国升息，特别是巨量债务的到期，事情可能变得棘手。
“很难从这样的困境中摆脱，其中有两个原因，”瑞银新兴市场研究主管Bhanu Baweja表示。
“其中一个原因是，杠杆水平已经很高，而且正是在可能出现问题的领域：金融与能源领域。但也是因为全球市场变得不如以前那么慷慨。”
许多新兴国家政府的信贷评级最近几个月被下调，还有更多的国家评级可能被下调，这无益于平息投资者的紧张情绪。
能源业可能是一个压力点。原油价格18个月前还高于110美元，今年稍早曾跌至每桶30美元以下。
“原油与天然气是基本面存在压力的领域，”Babson Capital Management的新兴市场公司债主管Brigitte Posch表示。
她认为，一些规模较小的民间企业将不可避免地必须重组债务，但她警告国营的、半主权企业可能带来更大的问题。
Posch指出，巴西国家石油公司(Petrobras)或墨西哥Pemex之类的半主权企业，占到未来四年将要到期的债券的80%以上。
她表示，如果所在国政府必须支持这些企业，可能给这些政府带来溢出风险。
Baweja估计，未来三年内到期的硬货币债务余额当中，略高于25%是来自能源及材料企业。而金融业债务几乎占到三分之一。
Baweja说，对投资者而言，政府的支持虽令企业债券更加安全，但它倾向于将风险转嫁到国家身上，从而拉高所有其他企业的借贷成本，而金融业看来格外脆弱。
瑞银数据显示，相对于各国的硬货币储备情况，土耳其债务再融资需求总额高居新兴市场之首。匈牙利、印尼、南非及俄罗斯也紧随其后。
**杯子半满？**
国际货币基金组织(IMF)曾警告称，这波借贷风潮的后果之一就是，新兴市场企业增加从市场集资以偿还到期债务。
IMF指出，这个比例已由2005年的不到5%，飙升至2014年的近30%。
债券潜在发行者之间的竞争日趋白热化，近期有多国政府纷纷在伦敦和纽约举行路演，测试投资者对新债的兴趣。
但多数投资者无惧债务违约激增的疑虑，尤其是倘若美元未能持续走强的话；美元在过去两年间升值22%。
他们表示，在全球的低利率环境下，投资者将对新兴债券所提供的收益率趋之若鹜。
“我认为恶化的速度并不会就此加快，尤其是如果预期美元的过度反应已经结束的话，这将使得企业(有能力)支付利息，”贝莱德(Blackrock)新兴债券部门主管Sergio Trigo Paz表示。
多数发达国家央行距离收紧政策仍有一段时日，因此全球借贷成本可能继续偏低，况且10年期美债收益率仍低于2%，该收益率为多数新兴债券的参考。
“考虑到当前的收益率水平，我认为再融资不会有太大的问题...违约率可能继续维持低档，”富达国际的基金经理Steve Ellis表示。
但症结可能在于债信品质。
南非标准银行数据显示，未来五年内到期的债券中，垃圾债占34%，另有8%没有评级。债券发行方可能面临着艰巨任务。
“从最高层面而言，我们会说，‘没错，我们需要收益率’，是(发达国家)央行把我们逼到了这个境地，不过我们在实际操作时会更谨慎，”Lombard Odier首席全球策略师Salman Ahmed表示。
“对于我们会把资金投入哪些债券，投资者将愈加了解其中的细微差异，因为盲目追求收益率的时代已经结束。”(完)
(编译 郑茵/张涛/龚芳/陈宗琦；审校 许娜/白云/徐文焰)
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