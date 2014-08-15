国际奥委会禁止埃博拉疫区运动员参加青奥会部分项目

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透苏黎世8月15日 - 国际奥委会周五称，禁止受到埃博拉疫情波及的西非国家运动员参加南京青奥会的部分项目。
国际奥委会和南京青奥会组委会联合发布声明称，来自疫区的运动员不能参与搏击类运动的比赛和水上运动比赛，因无法完全排除潜在的感染风险。
声明称，三名来自疫区的运动员将受到影响。
声明指出，来自疫区的人员将在整个赛时期间接受常规体温检测及身体检测评估。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。