国际奥委会禁止埃博拉疫区运动员参加青奥会部分项目

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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路透苏黎世8月15日 - 国际奥委会周五称，禁止受到埃博拉疫情波及的西非国家运动员参加南京青奥会的部分项目。
国际奥委会和南京青奥会组委会联合发布声明称，来自疫区的运动员不能参与搏击类运动的比赛和水上运动比赛，因无法完全排除潜在的感染风险。
声明称，三名来自疫区的运动员将受到影响。
声明指出，来自疫区的人员将在整个赛时期间接受常规体温检测及身体检测评估。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。