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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 18:04 BJT

国际奥委会禁止埃博拉疫区运动员参加青奥会部分项目

本文由路透中文网编译提供

路透苏黎世8月15日 - 国际奥委会周五称，禁止受到埃博拉疫情波及的西非国家运动员参加南京青奥会的部分项目。

国际奥委会和南京青奥会组委会联合发布声明称，来自疫区的运动员不能参与搏击类运动的比赛和水上运动比赛，因无法完全排除潜在的感染风险。

声明称，三名来自疫区的运动员将受到影响。

声明指出，来自疫区的人员将在整个赛时期间接受常规体温检测及身体检测评估。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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