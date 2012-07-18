IOC期待更多亚洲赞助商 或有中国企业签约

7月12日在伦敦拍到的工作人员维护奥运标志的图片。 REUTERS/Luke MacGregor

路透柏林7月10日电（记者 Karolos Grohmann）---国际奥委会（IOC）市场开发委员会主席在周二的采访中告诉路透记者，有数家中国企业正在谈判加入奥运顶级赞助商行列。国际奥委会正大力拓展在亚洲的合作，但是，国际奥委会对於赞助商的数量还是有一定的限制。

国际奥委会目前相当依赖由11个企业组成的全球顶级赞助商计划。据估计，每家顶级赞助商为一届夏季+冬季奥运会提供一揽子约1亿美元的赞助。

“我们预留了席位，期待能有一家中国公司的加盟，”国际奥委会市场开发委员会主席海博格（Gerhard Heiberg）在一次采访中对路透记者说，“我非常希望能吸引到一家中国公司参与进来。”

“我们正在与几家中国公司接触，但愿能与其中一家签约，”海博格还表示，他也想与来自韩国和日本的企业谈谈。

在截至伦敦奥运会的四年奥运周期中，国际奥委会现有的11家顶级赞助商为其带来近10亿美元的款项。国际奥委会对顶级赞助商的企业数量设置的上限为12家。

海博格补充说，在这个月末即将揭幕的伦敦奥运会前，不会完成中国公司签约加盟顶级赞助商的工作，但是最迟在2016年时会实现。

“对於伦敦奥运会而言这来得太晚了，”他说，“但是在之後，中国赞助商应该能赶上2014年的索契冬奥会和2016年的里约热内卢夏季奥运会。”

**体育市场营销**

海博格表示，全球顶级赞助商计划目前吸引到的多数是有体育市场营销传统和经验的西方大企业，但是国际奥委会始终渴望使自己的赞助商计划更加全球化。

“亚洲企业，特别是中国企业，都是直到2008年经历了北京奥运会之後才知道什麽是真正的体育市场营销。他们没有体育营销的传统。”

“成为奥运会的赞助商意味着大量的投入，他们不得不思考再三，这到底是不是一个正确的选择。（韩国的）三星集团（Samsung）已向世人证明，亚洲企业在这方面丝毫不逊色。”

与源讯公司（Atos Origin）和松下集团（Panasonic）一样，三星也是签约至2016年的奥运全球顶级赞助商之一。

国际奥委会与可口可乐（Coca-Cola）、威士卡（VISA）、欧米茄（Omega）、通用电气公司（GE）和宝洁（Procter & Gamble）以及麦当劳（McDonald）的协议将一直延续到2020年。

来自台湾的电脑制造商宏碁（Acer）是迄今唯一一家没有与奥委会更新赞助协议的企业。

国际奥委会对90%以上的赞助费用进行再分配，分给奥运主办城市、各个国际体育单项组织和派队参赛奥运会的200多个国家和地区的奥委会。

**赞助商流失**

正因为这样，海博格表示，他们重新修订2020年以後的全球顶级赞助商计划就不太可能会进一步增加直接向奥运会和国际奥委会提高赞助的企业的数目。

“我认为不需要增加一些新的赞助商，因为我们该给组委会和各国奥委会保留些资源，”海博格说。

“我们不要有那种使资源更加集中的野心。如果有必要的话，我们的赞助商也可以更少一些。但更少的赞助商却意味着单个赞助商需要支付更多的赞助费用。”在2010温哥华冬奥会和即将开幕的2012伦敦奥运会中，国际奥委会从它的11家赞助商中取得了9.57亿美元的收益。

“我想我们的赞助商完全了解这一点。我们正在与之探讨，2020年协议到期後该怎麽做。”

“我们该改变这种现状吗？如果是的话，怎麽改？激进一点，还是循序渐进？我们确实期望2020年之後的改革，是在正确的时间做出的正确决定，”海博格如是说。（完）

--编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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