里约热内卢奥运会准备“最差”--国际奥委会副主席

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透墨尔本4月29日 - 国际奥委会副主席JohnCoates称，将在巴西里约热内卢举办的2016年奥运会是他经历过准备“最差”的一次，严重落后于计划，但没有找其他主办城市的“B计划”。
Coates在悉尼参加一个奥林匹克论坛时对代表们称，一些场馆的建设还没有开始，基础设施严重拖延，水质也是较大的担忧。
“国际奥委会已经组成了一支特别任务团队，试图加速奥运会的准备工作，但当地的情况不容乐观，”澳大利亚奥委会周二发布声明援引Coates的部分评论称。
“国际奥委会已经更多地亲自参与，这是前所未有的，但没有B计划。举办地就是里约热内卢。”
“我们非常担忧，他们在很多方面都没有准备好。我们必须促成奥运会举行，这是国际奥委会的行为方式，不能坐视不管。”
澳大利亚奥委会的声明指出，Coates称里约热内卢的准备工作“是我经历过最差的，比雅典还差”。他还指出，里约热内卢还存在“需要解决的社会问题”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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