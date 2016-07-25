里约奥运会：国际奥委会决定不对俄罗斯全面禁赛

路透7月24日 - 针对因有兴奋剂使用记录而要求禁止俄罗斯参加下个月里约奥运会的强烈呼吁，国际奥委会(IOC)予以否决，有关个别运动员能否参赛，将由各单项运动的国际运动总会决定。

国际奥委员周日所做的裁决，距离8月5日里约奥运会开幕不到两周时间。此前世界反禁药组织(WADA)要求对俄罗斯全面禁赛，因该机构首席调查官麦克拉伦的独立报告发现，有证据表明，在2014年索契奥运会上，俄罗斯运动员在官方支持之下服用兴奋剂。

“我这样认为，在集体责任的必要和每个运动员的公平权利之间，我们已经做出平衡考量，”国际奥委员主席巴赫(Thomas Bach)在一次电话会议上表示。

“这个做法将可保护遵守规则的运动员，因为我们设定了高标准。这也许不能取悦每一个人，但却是兼顾到尊重公正原则以及全世界所有‘清白’的运动员。”

受到麦克拉伦报告的影响，WADA及14个国家反禁药组织此前敦促国际奥委会对俄罗斯全面禁赛，但巴赫称，俄罗斯运动员将“必需通过参加奥运会的最高门槛。”

俄罗斯体育部长Vitaly Mutko称，此项决定为俄罗斯正常参赛扫清了障碍。

国际奥委会表示，获准参与里约奥运会的选手必须在药物测试方面没有任何国际违规纪录，并称之前曾因服用兴奋剂被制裁过的运动员将无缘参赛。(完)