英国大选后企业信心大幅下滑--董事学会(IoD)调查

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月12日 - 根据周一公布的董事学会(Institute of Directors)调查显示，在上周英国大选产生悬峙议会后，英国企业信心大幅下滑。
这项调查访问近700位成员，调查结果也显示，企业十分忧心政治不确定性及其对英国经济的影响。
英国首相特雷莎·梅所领导的保守党未能赢得过半数席位。她现在依赖北爱尔兰民主联盟党(DUP)的支持才能组成政府。
董事学会调查显示，与上次在5月的调查相比，企业对英国经济的信心下滑34点。
虽然20%成员对未来12个月的英国经济感到乐观，但约有57%成员感到相当或非常悲观。由此得出的“净信心”为负37%，5月时为负3%。
“当前政治不确定性对商界领袖所产生的巨大影响已经无以复加，对英国经济的影响--如果不马上应对的话，可能是灾难性的，”IoD总干事Stephen Martin说道。
IoD的调查称，其成员认为没有快速解决政治局势的清晰途径，感觉如果今年再进行选举，将对经济构成负面影响。
他们渴望看到英国与欧盟尽快就英退过渡协议达成一致，并将在英的欧盟工作人员的身份状态明确下来。
英国工业联盟(CBI)总干事Carolyn Fairbairn也在周一表示，目前存在商业投资可能缩减的风险；自去年英国退欧公投以来，商业投资大体得以保持。
“当不确定性达到那种程度的时候，就开始按下暂停键，我们不希望看到这种事发生，”她对英国广播公司(BBC)说道。
周一早些时候，信用卡公司Visa公布的数据显示，英国5月消费者支出近四年来首次下降，在上周的英国大选前家庭支出甚至更加转趋谨慎。 (完)
(编译 蔡美珍/王琛；审校 王洋/李春喜)
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