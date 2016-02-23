今年已有逾十万移民和难民抵达欧洲--IOM

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦2月23日 - 国际移民组织（IOM）周二称，今年已有超过十万移民和难民抵达希腊和意大利。
IOM发布声明指出，其中至少97,325人抵达了希腊，7,507人抵达意大利。
“同期，逾410名移民和难民丧生，土耳其和希腊之间的地中海东部路线上的死亡人数最多，达321人。”(完)
编译：李富强 发稿：王琛
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。