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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 18:33 BJT

今年已有逾十万移民和难民抵达欧洲--IOM

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦2月23日 - 国际移民组织（IOM）周二称，今年已有超过十万移民和难民抵达希腊和意大利。

IOM发布声明指出，其中至少97,325人抵达了希腊，7,507人抵达意大利。

“同期，逾410名移民和难民丧生，土耳其和希腊之间的地中海东部路线上的死亡人数最多，达321人。”(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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