苹果移动操作系统iOS 8中HealthKit因程序错误延后上线

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透9月17日 - 苹果(AAPL.O)表示，健康状态应用平台HealthKit出现程序错误，使其在公司推出供iPhone及iPad使用的操作系统iOS 8时未能同步上线。
HealthKit从各种苹果设备上的种种健身应用程序搜集血压及体重等资料，可以让医生一手掌握。
附有iPhone应用程序的管制医疗设备，如血糖机等等，也可以把资料送至HealthKit。
苹果公司一名发言人周三在电子邮件中表示，“我们正努力在软件更新时解决程序错误问题，让HealthKit相关应用程序可以在月底前上线。”
苹果已将MyFitnessPal及Carrot Fit等可与HealthKit连线的的应用程序从商店中下架。
苹果周三推出iOS 8操作系统，增加了新的功能及软件更新，而两天之后于上周发布的两款新iPhone就将上市。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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