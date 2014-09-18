苹果移动操作系统iOS 8中HealthKit因程序错误延后上线

路透9月17日 - 苹果(AAPL.O)表示，健康状态应用平台HealthKit出现程序错误，使其在公司推出供iPhone及iPad使用的操作系统iOS 8时未能同步上线。

HealthKit从各种苹果设备上的种种健身应用程序搜集血压及体重等资料，可以让医生一手掌握。

附有iPhone应用程序的管制医疗设备，如血糖机等等，也可以把资料送至HealthKit。

苹果公司一名发言人周三在电子邮件中表示，“我们正努力在软件更新时解决程序错误问题，让HealthKit相关应用程序可以在月底前上线。”

苹果已将MyFitnessPal及Carrot Fit等可与HealthKit连线的的应用程序从商店中下架。

苹果周三推出iOS 8操作系统，增加了新的功能及软件更新，而两天之后于上周发布的两款新iPhone就将上市。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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