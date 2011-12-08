《星岛日报》：知识产权大战 iPad小试牛刀

（12月8日）

苹果电脑公司在深圳打平板电脑iPad名称的版权官司,输了给因财困受债权银行接管的唯冠科技(深圳)公司,巨人哥利亚输了给小大卫.如果苹果不成功上诉翻案或以巨款达成和解,将不能够以iPad名称在中国大陆境内出售产品.

唯冠深圳早在10年前在中国注册了iPad商标,在台北的姊妹公司唯冠电子,早一年在多个国家和地区注册了这商标.後来苹果发展iPad,在2006年於英国打官司输了给唯冠後,在2009年透过属下的英国中介,与唯冠台北达成协议,唯冠台北以35,000英镑把iPad全球商标转让给中介,再由中介以10英镑的象徵式价钱转让给苹果.苹果认为这协议已经包括唯冠集团在全球拥有的iPad注册权,却料不到深圳唯冠指台北唯冠无权代其达成协议,苹果联同中介告上深圳法庭.

外国巨企熟悉游戏规则.以前苹果被微软侵占了绝大部分桌面电脑市场,大众以微软为攻击目标.现在,苹果另辟蹊径,已经成为市值比微软更大的公司,而且凭其多项专利,产品订价足以牟取暴利,中国工厂和工人,在苹果生产链上却只能获取微薄的利润和工资.不少人认为苹果应该以与产品利润相称的价钱,来收购商标知识产权.

由於案件存有灰色地带,苹果如果上诉,并非完全没有翻案机会.美国公司保护知识产权,打起官司累积经验丰富,熟悉游戏规则,中国公司如果不急起直追,今次的胜仗可能只是一次异数.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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