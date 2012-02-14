iPad3月首周将推4G版--WSJ

据华尔街日报（WSJ）援引知情人士报导，苹果计划在3月的第一周推出4G版iPad。该报援引消息人士称Verizon Communications和美国电话电报公司将发售新版iPad，iPad将在这两家公司的4G网络上运行。华尔街日报称这两家网络运营商是仅有的两家4G(LTE)网络运营商。路透