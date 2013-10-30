iPad Air有重大进步 但价格高于同类产品--评论人士

IBM与中国万达将设立合资企业 中国企业提供云服务
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透10月30日 - 评论人士周二称，苹果(AAPL.O)的iPad Air并未有根本性改变，但有重大进步。iPadAir更薄，价格比很多同类产品高。
为《华尔街日报》撰写评论的Walt Mossberg称，iPad Air是他评估过的最好平板电脑。
“这不只是因为其更轻、更薄的设计，而且因为苹果的平板电脑支持475,000个应用，比其他任何平板电脑平台支持的应用都多，”Mossberg写道。
新的苹果iPad将于周五开售，起价499美元。
《纽约时报》的Damon Darlin指出，iPad Air比之前的iPad更轻，用起来很让人开心。
刚刚从《纽约时报》加盟雅虎(YHOO.O)的DavidPogue称，如果你从普通的iPad进行升级，或者从没买过平板电脑，iPad Air是个极好的飞跃。
不过三位评论人士均强调，iPad Air比很多同类产品价格要高。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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