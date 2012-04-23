苹果新iPad香港官网销售放开 内地入关严查

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港4月23日电---炙手可热的全新iPad销售于近日在苹果(AAPL.O)香港官网上全面放开,内地近期加大清查私人入境携带货品并缴纳关税的行动,令炒卖活动平息.
而此前,全新iPad的销售以先在网上登记并再以抽签方式来决定是否具有购买资格.由於中国大陆是iPad的主要购买主力,海关严查行动导致内地客购买力下降,位於中环的苹果旗舰店内也少了往日充斥着普通话的声音.
官网的信息显示,黑、白两色的新iPad都可订购,选择型号则包括WI-FI版、及WI-FI加4G版,到货时间约在1-2周内.而且,苹果公司还提供了贴心的铸刻服务,只要消费者提供了相应的二行内容,其便可以购买一款颇具个性化的新iPad.
"上周五放开网上订购的,你现在也可以直接通过电话订购."接通官网提供的客服电话後,服务人员称.
上周五,据笔者在深圳罗湖口岸观察,同行中携带较大行李的旅客几乎都被抽检,其中不少携带了iPad及iPhone等.
根据《海关总署2012年第15号公告》,从4月15日起,部分进口物品的完税价格和税率作出调整,一些化妆品完税价格上调,部分电脑、数码相机的税率和完税价格下调.
海关也规定,旅客携带和个人邮寄进境自用物品,超出规定免税数额但仍属合理数量的,可以缴纳进口税後予以放行.调整後的新政仍和从前一样,对於旅客携带5,000元以下自用物品不徵收关税.需要注意的是,对於奢侈皮包、大衣等不能分割的物品,如果单个价格超过5,000元,则需要全额征税,不能享受5,000元的减额.(完)
--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
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