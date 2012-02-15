唯冠科技向中国海关申请禁止苹果iPad进出口

路透2月14日电---中国唯冠科技（深圳）代理律师谢湘辉周二称，该公司计划申请中国海关禁止苹果(AAPL.O)iPad平板电脑的进出口。唯冠科技宣称在中国大陆拥有“iPad”的商标权。

唯冠科技去年底在南方一家法庭就与苹果的商标权诉讼中胜诉，目前希望执行法院判决。

谢湘辉告诉汤森路透旗下出版业务分支Asian Legal Business，唯冠将向中国海关申请禁止苹果iPad产品的进出口。

此前一天，有媒体报导称，因为这场商标权纠纷，中国部分城市工商局已要求经销商停售苹果iPad。

苹果称，很久前就已购买了“iPad”的全球商标权。

苹果发言人称：“早在几年前，我们就购买了唯冠在10个国家的‘iPad’商标权。唯冠拒绝在中国履行与苹果达成的协议，香港一家法院在之前一起类似案件中支持苹果。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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