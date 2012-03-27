澳洲指控苹果新iPad广告误导消费者

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透悉尼3月27日电---澳洲消费者事务监管当局周二表示,将针对苹果(AAPL.O)向澳洲法院提出一项动议,因苹果在其新iPad的广告宣传中误导消费者.
澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)在声明稿中称,苹果在宣传其Wifi+4G配置的iPad时宣称,买家在澳洲可用一张SIM卡来接入4G移动数据网络,但事实并非如此.
ACCC表示将在周三请求法院发出中间救济,要求苹果更正广告,并给受影响的消费者退款.
澳洲仅有一家电信公司Telstra (TLS.AX)提供4G网络,但是该网络频段无法连结至iPad.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
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