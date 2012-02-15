亚马逊中国称该网站iPad下架与苹果商标权纠纷无关

路透北京2月15日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)在华子公司--亚马逊中国(www.amazon.cn)周三称,苹果热销的平板电脑iPad2在该网站下架主要是因为苹果对销售策略进行调整,而与苹果商标权诉讼案无关.

"苹果希望减少在线的销售,而加重线下销售的比例,我们因此适时做了调整."亚马逊北京办公室的一位负责人在电话中对路透表示,下架时间与苹果商标权诉讼案只是时间上巧合.

中国唯冠科技(深圳)代理律师谢湘辉周二称,该公司计划申请中国海关禁止进口苹果(AAPL.O)iPad平板电脑.唯冠科技宣称在中国大陆拥有"iPad"的商标权.唯冠科技去年底在南方一家法庭就与苹果的商标权诉讼中胜诉.目前希望执行法院判决.

国内媒体报导称,因这场商标权纠纷,中国部分城市工商局已要求经销商停售苹果iPad.

目前包括淘宝商城、京东商城、当当网DANG.N在内的中国几家主要电子商务网站仍可以在线订购iPad2.(完)

--记者 黄运涛; 审校 乔艳红

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