苹果新一代iPad预订单创纪录--研究机构

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透3月14日电---市场研究机构Canaccord Genuity的分析师表示，苹果公司(AAPL.O)的最新款iPad正收到创纪录的预订单，发货等待时间长达两至三周，该公司预计苹果今年将卖出6,560万部iPad。
苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)上周发布了万众期待的第三代iPad。新款iPad将从周三开始接受预订，正式发售日期为3月16日。
分析师迈克尔·沃克利(Michael Walkley)和马休·拉姆塞(Matthew Ramsay)表示：“我们的调查显示，新的iPad预订量创纪录，且需2-3周的发货等待时间，我们预计本周末iPad的推出将创纪录。”
他们将今年的iPad销量预期从5,590万部上调至6,560万部，并将2013年的销量预期从7,970万部上调至9,060万部，称竞争对手未来两个季度很难推出富有竞争力的产品。
分析师将苹果股票的目标价格从665美元上调至710美元，并维持对苹果股票的“买入”评级。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
路透巴塞罗那2月27日 - 诺基亚刚刚重新出发的手机事业周日上演“回到未来”，推出彩色版经典3310语音/文字简讯电话，2000年时该型号是全球最受欢迎手机。