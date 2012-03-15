苹果新一代iPad预订单创纪录--研究机构

路透3月14日电---市场研究机构Canaccord Genuity的分析师表示，苹果公司(AAPL.O)的最新款iPad正收到创纪录的预订单，发货等待时间长达两至三周，该公司预计苹果今年将卖出6,560万部iPad。

苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)上周发布了万众期待的第三代iPad。新款iPad将从周三开始接受预订，正式发售日期为3月16日。

分析师迈克尔·沃克利(Michael Walkley)和马休·拉姆塞(Matthew Ramsay)表示：“我们的调查显示，新的iPad预订量创纪录，且需2-3周的发货等待时间，我们预计本周末iPad的推出将创纪录。”

他们将今年的iPad销量预期从5,590万部上调至6,560万部，并将2013年的销量预期从7,970万部上调至9,060万部，称竞争对手未来两个季度很难推出富有竞争力的产品。

分析师将苹果股票的目标价格从665美元上调至710美元，并维持对苹果股票的“买入”评级。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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