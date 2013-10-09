苹果将于10月22日推出新iPad--消息

路透旧金山10月8日 - 科技博客AllThingsD援引消息人士称，苹果(AAPL.O)计划在10月22日推出最新的iPad。这意味着苹果能够在假期购物开始前推出新的平板电脑。

新的iPad料更轻、更薄，处理器更加强大。

苹果拒绝对AllThingsD的报道予以置评。

苹果在过去一年里面临保护市场份额和提升销售的压力，因竞争对手们迅速提升产品参数，降低价格。

亚马逊新的7英寸Kindle Fire 16G WIFI版售价为229美元，谷歌(GOOG.O)第二代Nexus 7类似的屏幕尺寸和存储容量价格也是229美元。

苹果7.9英寸的iPad Mini 16G版起价329美元。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。