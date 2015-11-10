苹果iPad Pro平板电脑将从周三开始网上订购

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透11月9日 - 苹果公司(AAPL.O)宣布，其iPad Pro平板电脑周三开始可以从网上订购，并于本周稍晚在苹果商店开售。
这款平板电脑带有12.9英寸屏幕，最低售价为799美元，但如果消费者想同时购买一个键盘和可选的手写笔，则花费将超过1,000美元。该产品将面向美国、英国、中国和日本等40多个国家进行销售。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。