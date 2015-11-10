苹果iPad Pro平板电脑将从周三开始网上订购

路透11月9日 - 苹果公司(AAPL.O)宣布，其iPad Pro平板电脑周三开始可以从网上订购，并于本周稍晚在苹果商店开售。

这款平板电脑带有12.9英寸屏幕，最低售价为799美元，但如果消费者想同时购买一个键盘和可选的手写笔，则花费将超过1,000美元。该产品将面向美国、英国、中国和日本等40多个国家进行销售。(完)