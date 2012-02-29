iPad商标纠纷二审闭庭

广东省高级人民法院周三开庭，对苹果公司与深圳唯冠就iPad商标转让合同引起的权属纠纷进行二审。在经过一天的庭审後，法院称将择日公布审判结果，而控辨双方亦正考虑是否接受法院的调解。二审焦点是苹果在英国IP公司与唯冠是否曾签署有效iPad商标转让协议，及深圳唯冠是否受上述协议的约束。路透