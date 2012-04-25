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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 25日 星期三 11:15 BJT

中国称iPad商标仍属唯冠

中国国家工商行政管理总局副局长付双建表示，目前深圳唯冠仍然是iPad商标的合法注册人。苹果未立即就此置评，唯冠律师周一对路透表示，该公司仍在与苹果律师谈判。

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