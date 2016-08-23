里约残奥会：国际体育仲裁院维持禁止俄罗斯选手参赛决定

里约奥运：美国奥委会为谎称遭抢的游泳选手行为道歉
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透苏黎世8月23日 - 国际体育仲裁院(CAS)周二维持一项禁令，因俄罗斯涉及在国家支持下使用禁药，禁止俄罗斯参与下个月的里约残奥会。
“负责此事的CAS小组认为，在导致禁止俄罗斯残奥委员会(RPC)参赛的纪律程序中，国际残奥委员会(IPC)并未违反任何程序规定，同时认为禁止RPC参赛的决定符合IPC规定，在当时情况下亦是适当的，”CAS声明稿称。
俄罗斯指控称，禁止俄国选手参加里约残奥会的决定，是受政治因素影响。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。
路透8月17日 - 根据国际奥委会(IOC)转播高管Timo Lumme，IOC预期本届奥运结束之际，从某种程度来说，全球约将有半数人口收看过奥运，因为透过网络播出的收视成长速度快于传统频道。