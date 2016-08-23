里约残奥会：国际体育仲裁院维持禁止俄罗斯选手参赛决定

路透苏黎世8月23日 - 国际体育仲裁院(CAS)周二维持一项禁令，因俄罗斯涉及在国家支持下使用禁药，禁止俄罗斯参与下个月的里约残奥会。

“负责此事的CAS小组认为，在导致禁止俄罗斯残奥委员会(RPC)参赛的纪律程序中，国际残奥委员会(IPC)并未违反任何程序规定，同时认为禁止RPC参赛的决定符合IPC规定，在当时情况下亦是适当的，”CAS声明稿称。