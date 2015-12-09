IPCC主席称全球变暖没有中断过

路透巴黎12月8日（记者 Nina Chestney） - 联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）主席李恢成（Hoesung Lee）周二对路透称，全球变暖并没有中断过，需要进行更多研究从而了解可能引发临界点或对地球气候系统构成不可逆损害的水平。

IPCC在2013年称，从1998年前后开始，全球变暖放缓或“中断”。但美国国家海洋和大气管理局（NOAA）最近的研究显示，这种中断是个幻觉。

“（全球变暖）没有中断过，很多证据显示地球正在变暖，”李恢成说道。

“比如大气中二氧化碳的浓度正在上升，海平面一直在上升，海洋温度也一直在上升，”他在接受采访时称。“重要的是我们需要观察趋势，而不是一年的数据。”

出席巴黎气候大会的李恢成指出，需要开展更多工作，以建立“对碳排放和经济发展之间关系的清楚认识”。

他还表示，需要进行更多研究从而了解临界点的重要性，比如冰川融化变得不可逆。

“最危险的影响显然与超越临界点有关，”李恢成说道。（完）