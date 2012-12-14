苹果在中国推出iPhone 5 望提振其在华市场份额

* 尽管中国市场规模很大且发展迅速,但苹果仍遇路障

* 与中国移动签约或许数年时间,决定于TD-LTE--分析师

* 要到1-3月季度才能完整了解到iPhone在中国推出给公司带来的效应

路透上海12月14日 - 苹果(AAPL.O)周五在中国发布iPhone 5,料将能够给公司在这个市场中不断下降的市占率带来一些提振.但较长期来看,苹果的希望或许寄托在中国最大的电信运营商对新科技的测试上.

苹果与中国移动(0941.HK)的合作谈判已经持续了四年.中移动是中国最大的电信运营商,与之合作对扩大苹果在这个市场中的份额至为关键.中国庞大的移动通信市场拥有2.9亿用户,今年该数目料将翻倍.

中国是苹果第二大市场,也是发展最快的市场.这个市场给苹果带来的营收占公司总营收的15%.不过苹果一直未能与中国移动达成协议,意味着公司将错失一大批手机用户.随着中国市场这块馅饼越做越大,苹果的营收因此也不断增加,但不与中移动进行合作令公司市占率下降的速度快于其它品牌.

中移动和苹果原先曾表示,双方的分歧只在于一个技术问题,即中移动使用的3G网络与世界上其他地区的大部分网络都不相同.但随后这个问题发展成营收分配的分歧,牵扯更广且更为复杂.

"中移动和苹果仍有许多问题需要解决,例如商业模型、合作章程及营收分配等等.但我认为双方最终能达成协议,"媒体报导中移动执行长李跃上周在广州这样表示.

苹果中国拒绝置评.中移动称,没有关于与苹果谈判最新进展的消息.

**预购强劲**

研究机构IDC表示,苹果7-9月季度在中国智能手机市场中的排名跌至第六.但寄望于苹果在中国推出产品来增加季度营收的投资者,目前可看到一些很好的数据--仅一家运营商的iPhone预购数量就超过了30万台.但如果能够与中移动达成协议,这个数字就能更为强劲.

"iPhone 4S和5的过渡令苹果的市场份额下降.不过(iPhone 5)最终会重新抢回这一块市占率,但如果你没有中移动,就很难大幅提升份额,"野村分析师黄乐平说.(完)

(编译 梁睿雪 审校 高琦)

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