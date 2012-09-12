苹果发布iPhone 5

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山9月12日电---苹果(AAPL.O)周三发布该公司最薄款智能手机iPhone 5.iPhone系列智能手机不仅是苹果的主要利润来源,而且帮助该公司成为全球市值最高的上市公司.
iPhone 5采用尺寸更大的4英寸酷炫"视网膜"显示屏,能兼容4G LTE网络,且重量较iPhone 4S轻20%.
苹果称iPhone 5将於9月14日可供预定,9月21日出货,年底前将在100个国家有售.
目前苹果正面临白热化的竞争.谷歌(GOOG.O)的Android(安卓)系统已成为全球使用最广泛的移动设备操作系统,苹果的供应商兼竞争对手三星(005930.KS)也在智能手机的销售中抢占先机.
根据市场调研公司IDC提供的数据,三星在全球智能手机市场占据32.6%的份额,苹果占17%.
而微软(MSFT.O)也推出了Windows Phone 8操作系统,希望成为除苹果和谷歌之外的第三种选择.
苹果首席执行官库克拉开了今日发布会的帷幕,称公司的笔记本电脑在美国市场的销售额目前位居前列,过去三个月市场份额居领先地位.(完)
--编译 母红;审校 程琳
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