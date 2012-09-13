苹果iPhone 5更大更快 但缺乏令人惊叹亮点

2012年9月12日，在旧金山苹果发布会后展示的iPhone 5。 REUTERS/Beck Diefenbach

* 新款iPhone支持4G LTE技术,屏幕增大

* 最低价格一如预期为199美元,周五开卖

* 尽管竞争激烈,但料将热销

路透旧金山9月12日电---苹果(AAPL.O)新款iPhone将於周五开售,屏幕变大且支持4G无线技术.苹果努力保持对三星电子(005930.KS)和谷歌(GOOG.O)等竞争对手的优势.

iPhone 5符合苹果迷和科技分析师在周三产品公布前的预期,但缺乏令人惊叹的特色,未能再度强力推升本已接近纪录高位的苹果股价.

"没有让人惊喜的因素,今天你看到的一切都是渐进式的变化.但我认为他们做出了足够的努力,可以令人满意,"Destination Wealth Management执行长Michael Yoshikami说.

其他行业分析师迅速转而猜测,在年末假日季到来前苹果还有什麽其它後备产品,尤其是公司并未谈及此前盛传的一种电视设备及尺寸较小的iPad.

"在至关重要的假期购物季,我们的确想要看到iPad Mini登场.他们仍有时间,"Capital Advisors Growth Fund的联合经理人Channing Smith表示,"要是我们看到iPad Mini发布,我们就将更加坚信,苹果的股价会一直涨至最後一季."

苹果股价周三收高1.4%,报669.79美元.

分析师曾预计,仅本月一个月新款iPhone就将售出1,000-1,200万部.

**苹果在智能手机市场位居第二**

苹果自2007年以来已累计售出逾2.43亿部iPhone.

但根据市场研究公司IDC,三星目前以32.6%的市占率位居智能手机市场的首位,苹果以17%位居第二.这两家公司的出货量较上年同期均有所增长.三星此前推出了Galaxy S III旗舰手机.

iPhone 5将於下周五开始发售,合约机起价199美元,使用4英寸retina显示屏,支持高速4G LTE无线网络,重量较iPhone 4S轻20%.

iPhone 5采用苹果最新的A6处理器,速度是上一代的两倍.该款手机内置三个麦克风,800万像素摄像头,拍摄图像的分辨率更高.

最新款的iPhone将在美国三大运营商:Verizon Wireless(VZ.N),美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和Sprint(S.N)出售.

新产品的一个亮点是电池续航能力的提升,iPhone 5可以支持8个小时的4G网络浏览.

新款iPhone还改善了其Siri语音助手的搜索功能,并使用苹果自家的移动地图服务替代谷歌地图.其它的改进包括语音导航和全新的Passbook软件.Passbook能够管理用户的电子机票、电影票和餐馆优惠券等.(完)

--编译 梁睿雪/兰秀娟/侯向明;审校 张涛/侯向明/徐文焰

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