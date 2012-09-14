《热点透视》苹果iPhone 5虽无新意 但仍有微妙出众魅力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 王冠中
路透纽约9月12日电---苹果(AAPL.O)的iPhone 5拥有微妙且出众的魅力.苹果最新手机的发布会有点让人昏昏欲睡.强化的硬件并不如新产品来得吸引人.但搭配上改良的软件,仍足以使其热销,也会让苹果的投资人荷包满满.
苹果推出第一支iPhone颠覆了移动通讯世界已有五年多的时间.随着每一代更新,也越来越难让使用者惊艳.iPhone 5做出了努力,不但更轻更薄,屏幕也更大更清晰.但这些小幅度的强化升级越来越难引起注意.
更重要的改变偏向于实用,但非显而易见.充饱电後,iPhone 5在Wi-Fi环境下可以浏览网络长达10小时,这点就够让多数Android手机使用者忌妒了.新的iPhone也可使用下一代行动网络LTE,速度比一般家用无线网路来得快.而新iPhone搭载更高速的处理器,意味着执行程式会更迅速.
此外,iPhone 5使用苹果最新的行动作业系统,功能包含逐向导航(turn-by-turn navigation)、强化的语音搜寻、透过行动网路拨打视讯电话和一些小小的软件调整,例如在通话中若有另一通来电时会自动传送简讯告知後者.公布了这些功能,还有一些小小的软件调整,很难让人一开始就觉得非要不可,但和以前一样,使用者可能很快就会对这些功能产生依赖.
许多现行iPhone使用者会想要升级,而且还有许多消费者尚未转换到iPhone阵营.最新的iPhone也有足够实力协助苹果在智慧型手机领域取得更高的市占率.根据Gartner,苹果目前在全球智慧型手机市场的占有率约为22%.
更重要的是,市场仍在成长.巴克莱预期,2014年将售出超过10亿支智慧型手机,高於去年的不到8亿支.iPhone 5的需求应会轻易超越前几代机型.手机业务占苹果获利逾半数.总的来看,苹果最新的手机仍将成为畅销产品.(完)
--译文审校 于春红
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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