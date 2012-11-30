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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 30日 星期五 11:28 BJT

iPhone 5获中国工信部入网许可

中国工业和信息化部电信设备认证中心网站显示，苹果iPhone 5手机已获得工信部入网许可，其中包括支持WCDMA制式和CDMA2000制式两种。这意味着苹果iPhone 5下月在中国内地上市已无障碍。图为iPhone 5。路透

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