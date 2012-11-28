《阳歌专栏》联通与电信争夺大陆iPhone 5首发

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联通与电信争夺大陆iPhone 5首发**

苹果(AAPL.O)的iPhone 5已经在全球上市两个多月了，中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)仍在争夺大陆市场的首发。关於中国电信行业，我经常把批评之辞留给联通，作为中国第二大电信运营商，该公司过去两年绝大部分时间都专注于不断的管理层动荡，而非干实事。不过这次我也要批评一下电信，其在推出iPhone 5这件事情上看起来也不怎麽样。

iPhone 5在全球大多数地方上市已有两个多月，意味着真想购买的中国消费者可能已经买了水货。而且关於iPhone 5也不像之前炒得那麽热，或许是因为它与iPhone 4和iPhone 4S比较相似。这意味着iPhone 5在大陆上市料不会引起多少轰动，无论联通还是电信首发。

不过，这不能阻止两家公司拼命争取首发iPhone 5。媒体报导，中国电信版iPhone 5计划於12月中旬在中国大陆上市，合约定价起步价将为5,780元。报导还称，11月20日，电信版iPhone 5正式开始接受电话预约。此前的报导称，联通版iPhone 5价格比电信版高100元，不过联通并未公开透露其计划。

媒体报导一直表示，审批程序复杂是iPhone 5迟迟未到的重要原因。任何新手机想要加入中国的移动网络，都需要得到多个政府机构的批准。因此，电信监管部门被视为此事的最大障碍，仍未批准iPhone 5在大陆上市。

之前我曾指责与苹果有较长时间关系的联通前瞻性不足，未能提前获得必要的批准，导致大陆错过iPhone 5的全球首发。联通已经在大陆销售iPhone两年多了，而电信今年早些时候才开始销售iPhone，因此对於苹果产品和在与苹果合作上的经验都更少。不过电信监管机构的审批拖了这麽长时间开始看起来日益奇怪，我也开始怀疑，或许是中国移动(0941.HK)(CHL.N)从中作梗，尽量拖延iPhone 5在大陆上市的时间，以打击竞争对手。

无论幕後情形如何，结果都一样。iPhone 5在大陆上市最早也得12月中旬，如果拖到明年才上市我也不觉得意外。尽管电信看起来更加激进，或能首发iPhone 5，不过已经拖了这麽久，比联通早一两个星期也没什麽太大区别。这对还没购买iPhone 5的果粉来说或许是个好消息，我估计iPhone 5在大陆上市时苹果零售店外排队的人数将很少，甚至可能无人排队。

一句话：中国电信或超越中国联通，首先在大陆推出iPhone 5；不过iPhone 5已经在全球上市两个多月，这两家公司谁先推出差别不大。

**中美互打安全牌**

高科技领域商业活动可能对国家安全构成危险的声音再次从中国和美国传出，美国近期决定禁止华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在本土销售产品引发的风波则仍未平息。也许有人会说，这只是中美近期其他类似紧张事件的延伸，但最新的贸易战似乎令人更为担忧，双方是在高科技行业较量，而该行业的产品价值较许多相关纠纷涉及的科技含量较低的产品高出很多。

此外，以国家安全为由设置贸易壁垒不仅过於笼统且含糊不清，确定威胁构成的过程还极为机密且非常不透明。这就可能为滥用这一理由开创先例，从而可任由美国或其他政府认为来自他国的高科技产品带有威胁性。

说完对这场升级的新贸易战的一些担忧後，我们再来看看最新的发展情况，对於利润丰厚的通信领域的对外贸易和交叉并购而言，这或许是不小的冲击。首先要说的是，美国贸易机构Strategic Materials Advisory Council以国家安全为由，反对中国万向集团（Wanxiang Group）收购美国破产的电池制造商A123 Systems。该机构称，A123 Systems生产用於国防相关产品的电池，出售该公司给万向集团威胁美国的国家安全。该机构还以此为由，敦促美国否决此项会导致向中国转让敏感技术的收购交易。

第二则消息来自中国方面。媒体报导称，中国国家互联网机构发布的数据显示，美国企业的设备存在与美国政府针对华为和中兴通讯报告相同的缺陷。报导还专门提到了美国电信设备巨头思科(CSCO.O)，这或许与该公司是唯一一家总部在美国的电信设备重量级企业有关。上月，美国政府针对华为和中兴通讯的报告发布不久後，思科也受到了类似的广泛关注，当时中国媒体报导称，中国联通(0762.HK)(CHU.N)因安全因素，停止使用思科的一些设备。

美国政府如此大决定引起的风波不会很快平息实属正常，因此也不应当大惊小怪。不过，如果类似信号层出不穷，中美双方继续以国家安全担忧为由否决更多交易，那麽对通信领域而言，则标志交叉贸易和并购活动将陷入旷日持久的衰退中。

一句话：中美双方释放的新信号表明，美国将华为和中兴通讯拒之门外引发的余波仍未平息，双方可能开打一场旷日持久的高科技贸易战。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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