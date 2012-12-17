《阳歌专栏》iPhone 5姗姗来迟 苹果在华形象蒙尘

**新闻出版总署叫停亚马逊Kindle商店**

全球电子商务巨头亚马逊(AMZN.O)上周在其中国官网低调上线了Kindle商店，但一天后就传出被新闻出版总署叫停的消息。Kindle商店是否下线以及是暂时性下线还是永久性下线还有待观察，我认为很可能会是暂时性的。不过此事再次凸显在中国开展业务的监管风险。

亚马逊推出的Kindle商店销售电子书，此举引发很多人猜测亚马逊准备未来几个月内在中国开售Kindle。

不过在Kindle热积聚能量前，新闻出版总署表示，亚马逊涉嫌借牌运营，或违反了相关规定。情况似乎是这样的，Kindle商店牌照的实际拥有者为中文在线，而亚马逊采取的是“借牌”方式。中国几乎不会向外资企业发放此类牌照，因此他们只能通过与拥有牌照的中方企业合作出版发行。很多外资企业都采取这种方式，大多数听起来像拥有外国名字的杂志都这样做。

我猜测亚马逊所犯的错误可能是越过了新闻出版总署，以为只要与中文在线合作就可以了。涉足过中国出版业的人大概都知道，这种猜测总是有些危险，因为新闻出版总署凡事都喜欢过问。因此亚马逊忽视新闻出版总署可能是Kindle商店被叫停的很可能原因。

三年前网易(NTES.O)也犯过类似错误。当时该公司签署了运营《魔兽世界》的协议，以为获得了所需的监管批准，但是新闻出版总署随后称，该机构也得批准，否则可能叫停《魔兽世界》。问题最终获得解决，《魔兽世界》的运营只是遭受了相对较小的中断。

这对亚马逊和其中国Kindle商店意味着什么呢？如果网易的经验有借鉴意义的话，我猜测亚马逊将悄悄关闭Kindle商店一段时间，并与新闻出版总署接触以获得正式批准。新闻出版总署或许会给亚马逊提出一两个条件，以彰显其权威，并警告亚马逊不要再犯类似错误。

Kindle商店可能最终会重开，业务照旧，当然也许根本就不会关。同时，亚马逊将学到重要的一点：对中国的监管机构决不能想当然，开展新业务以前应获得所有可能相关的监管机构许可。

一句话：新闻出版总署叫停亚马逊Kindle商店，影响料为暂时性的，但凸显在中国开展业务的监管风险。

**iPhone 5姗姗来迟 苹果在华形象蒙尘**

中国媒体将苹果(AAPL.O)iPhone 5在大陆首日上市场面的冷清归咎于天气，但无论怎么看，它都在很大程度上是一个失败。对于上周五iPhone 5开售场面的不尽人意，我更倾向于认为有其他原因，其中最值得注意的是中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)的配合不力。

可能在购买iPhone 5这一时尚产品的人群中，半数属于冲动出手，因为市场上有很多功能和iPhone很相近的其他手机。但是很难将这种冲动维持三个月，而这正是中国联通和中国电信在iPhone 5于全球高调发布后获取正式在大陆销售许可所花费的时间。

中国媒体报道称，在iPhone 5开售前夜，几乎没人在苹果商店外排队，这与苹果近期的其他产品开售形成鲜明对比。此前苹果新产品到店时，店外通常排着很长的队伍，在北京一家苹果商店，负责人出于安全考虑决定当天不开门迎客时，甚至曾引发一些混乱。

关于iPhone 5开售状况，中国媒体对苹果表现出不同寻常的大度，用大量原因解释为何开售活动遭遇冷清。《中国日报》将其归咎于北京下雪，把此次开售活动描述为“低调”，没有使用“失败”与“失望”等更负面的词语；《上海日报》则指出，苹果仅向提前预定的人出售iPhone 5以打击黄牛。后者甚至将开售活动描述为“轰动”，称上市首日iPhone 5在上海的销量预计将达到约2万部。我不知道该报如何定义“轰动”，但是对于一款通常能够激发冲动的产品来说，在中国最大以及最以消费者为导向的城市仅仅2万的销量，在我看来倒更像是一个大的失败。

一则网络报道称iPhone 5中国内地发售“遇冷”，销量低于市场预期，并称这一糟糕的表现是苹果股价下跌3.8%的原因之一。该报道引述一位分析师的话称，先预订再购买的要求以及坏天气可能是苹果店外人群稀少的原因，另一名分析师则称iPhone 5的销售将不及iPhone 4S。

所有这些让我回归到之前所说的，即iPhone 5发售遇冷在很大程度上要归咎于中国联通和中国电信，苹果需要与这两家公司加强合作，否则如果他们继续搞砸未来的产品开售活动，苹果在中国的形象有遭到玷污的风险。

至于苹果iPhone 5在中国上市时间比全球产品开售晚三个月的背后是什么原因，我不可能知道，而这一延迟导致iPhone 5在大陆12月才上市，此时的严寒天气很容易令原本不介意在室外排队数小时的消费者热情消减。

我曾怀疑，中国的官僚机构可能是造成这一延迟的一大原因，因为任何一款新手机进入中国前都要从监管部门获得大量的许可。我还曾怀疑，中国最大以及唯一一个未引进iPhone的移动运营商中国移动(0941.HK)(CHL.N)可能在其中发挥了作用，以便打击竞争对手。不管是什么原因，在下一代iPhone开售时，苹果需要与中国联通和中国电信加强协调，以便能更加快速进入大陆，如果可能的话，最好能与海外同步上市。否则，iPhone的地位可能迅速地从“必须拥有产品”变为“明日黄花”。

一句话：苹果需要与中国的电信运营商加强合作，以保证未来iPhone能更及时进入大陆，否则未来发售活动还将遭受类似iPhone 5的遇冷。（完）

编译：李富强/张家伟 发稿：王凤昌

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