iPhone 6 Plus使用高通及Skyworks等厂商的晶片--iFixit

路透旧金山9月18日 - 澳洲一家手机设备维修商iFixit周五拆解了一支iPhone 6 Plus，发现手机使用的晶片(芯片)来自高通(QCOM.O)、Skyworks Solutions(SWKS.O)、以及Avago Technologies (AVGO.O)和其他厂商。

iFixit说，和先前的iPhone手机一样，iPhone 6 Plus使用高通4G LTE Modem。

iFixit排了一整夜队买到一支手机之后，在一家Mac维修店拆解这支手机。iFixit技术人员还发现一个Murata (6981.T)的wifi模组、Broadcom BRCM.O的触控萤幕控制器、以及Skyworks、Avago和TriQuintTQNT.O等厂商生产的晶片。

iFixit所拆解的那支iPhone 6 Plus中还包括一个储存影音图片之类的NAND快闪记忆体晶片，制造商是SK海力士 (000660.KS)。(完)

(编译 李婷仪 审校 高琦)

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