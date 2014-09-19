iPhone 6 Plus使用高通及Skyworks等厂商的晶片--iFixit

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山9月18日 - 澳洲一家手机设备维修商iFixit周五拆解了一支iPhone 6 Plus，发现手机使用的晶片(芯片)来自高通(QCOM.O)、Skyworks Solutions(SWKS.O)、以及Avago Technologies (AVGO.O)和其他厂商。
iFixit说，和先前的iPhone手机一样，iPhone 6 Plus使用高通4G LTE Modem。
iFixit排了一整夜队买到一支手机之后，在一家Mac维修店拆解这支手机。iFixit技术人员还发现一个Murata (6981.T)的wifi模组、Broadcom BRCM.O的触控萤幕控制器、以及Skyworks、Avago和TriQuintTQNT.O等厂商生产的晶片。
iFixit所拆解的那支iPhone 6 Plus中还包括一个储存影音图片之类的NAND快闪记忆体晶片，制造商是SK海力士 (000660.KS)。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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