苹果iPhone 6屏幕最早于5月开始生产--消息

消息人士称，苹果供应商最早将于5月开始为iPhone 6批量生产显示屏，最初可能生产4.7英寸屏，5.5寸屏的生产可能会推后。消息人士透露，日本显示器公司(JDI)、夏普和韩国LG显示器都将成为苹果供应商。消息人士称，两款iPhone 6的面板预计都将使用内嵌式触控面板技术，由于5.5寸较大尺寸内嵌式触控面板的生产颇有难度，已决定先量产4.7寸机种。图为苹果logo。路透