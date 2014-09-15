苹果iPhone 6 Plus美国交货时间或延三至四周 订单创纪录

亚股上涨 法国大选担忧拖累欧元从三周高点回落
路透新加坡4月21日 - 亚洲股市周五上涨，受对美国企业业绩强劲和税改的押注提振；欧元从三周高点回落，因在巴黎发生枪击案后，对法国周日总统大选首轮投票的担忧重燃。
路透9月12日 - 客户可能要等上三至四周时间才能到手苹果(AAPL.O)的iPhone 6 Plus，此前市场对苹果最新智能手机的订单创下纪录高位，供应紧张不堪。
新的iPhone 6将于9月19日在美国市场上市，但该公司已于周四在网上开始接受订单。苹果网站显示，屏幕为5.5英寸的"Plus"机种还要至多等上一个月才能交运，而屏幕为4.7英寸的手机仍可在9月19日交货。
Verizon Wireless (VZ.N)、 美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和Sprint Corp (S.N)分别在网站上公布，iPhone 6 Plus出货至多推迟六周。苹果表示，迄今订单超过了此前任何一款iPhone手机。
“市场对iPhone 6和iPhone 6 Plus的反应令人难以置信。预订数量一夜之间就创下纪录高位，目前可以在网上或通过苹果商店App预订，”苹果发言人Trudy Muller称。
苹果常得艰难地应对iPhone手机供应紧张问题，尤其是在智能手机进行了重新设计的年份。最新发布的iPhone屏幕更大，一些分析师此前预期，生产问题可能将使初期供应受到抑制。
苹果供应链消息人士上月告诉路透称，供应商努力提供足够的手机屏幕，因为重新设计关键元件的要求中断了面板生产。
消息人士上月称，目前还不清楚短暂的中断是否将限制供应消费者的手机数量。苹果拒绝就供应链问题发表评论。
另外，中国客户可能要等到今年底才会买到iPhone 6。苹果尚未公布在中国的上市日期；中国是全球最大智能手机市场。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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