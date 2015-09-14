苹果新款iPhone 6s和6s Plus手机需求似乎很强劲

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济稳步成长或推升利率及美元汇率
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透9月14日 - FBR Capital Markets分析师Daniel Ives在报告中写道，根据苹果网站显示的估计等待时间，新发布的iPhone 6s和6s Plus需求似乎很强劲。
“在当前的宏观背景和消费者担忧情绪之下，我们在密切关注中国市场，我们认为苹果在中国炙手可热的人气将会持续几个季度，”Ives写道。
苹果股价上周五收报114.21美元，今日盘初上涨近2%。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”