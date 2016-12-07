苹果称中国iPhone 6自燃事件或为外部因素引起

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月7日 - 苹果(AAPL.O)表示，中国消费者保护报告中所描述的iPhone 6电池起火自燃事件，有可能是外部因素引起。此一报告本周稍早被国有媒体广为报导，引发社群媒体一阵热议。
上海消费者权益保护委员会周五公布了一份详尽描述八部iPhone 6手机电池起火的报告。报告中也提及手机电源耗尽前异常关机的情况--苹果曾在11月20日宣布iPhone 6全球召回，处理异常关机问题，而这些手机不在召回范围之内。
“目前为止经过我们的分析，显然可以看出是机体外部的机械损害导致发热起火事件，”苹果一名发言人周二晚间透过电邮声明对路透表示。她也表示，苹果正在扩大对异常关机问题的调查。
过去三季苹果手机在中国销售出现下滑，因中国智能手机制造商以低价推出高规格手机应战。苹果希望透过iPhone 7带动明年第一季销售反弹。
不过根据用户、分析师与消费者组织，三星电子(005930.KS)爆发一连串Note 7手机起火事件，导致全球250万部手机召回后，引发民众对外国手机品牌的不信任，中国智能手机业者也因此受益。
上海消费者权益保护委员会在报告中表示，在10-11月Note 7手机召回期间，苹果产品的投诉事件也随之增加，几乎占了年内迄今2,763件的半数，此一数字也比2015年增加将近一倍。
“三星事件确实让(中国智能手机用户)开始认为外国品牌的产品不见得安全，”研究机构Canalys亚太主任研究员Nicole Peng表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
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