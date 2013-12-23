苹果与中国移动签署iPhone手机销售协议

苹果宣布已经与中国移动签署协议，将通过后者销售其iPhone手机。中国移动拥有全球最大的手机用户网络，这项协议可望为苹果增加数以十亿美元计的营收。此次结盟有助于苹果加强在中国的业务，扭转竞争劣势。中国是苹果的第二大市场，仅次于美国。图为苹果logo。路透