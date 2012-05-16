中国移动称正与苹果商讨iPhone合作

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透香港5月16日电---全球最大电讯营运商--中国移动(0941.HK)周三称,正就iPhone合作事宜与苹果(AAPL.O)积极商讨.
"我们已积极与苹果商讨双方如何能够合作."中移动新任董事长奚国华在股东大会上表示.
中移动是目前唯一一家没有官方代理苹果iPhone智能手机的营运商.
中国移动此前公布,今年首季净利为278亿元人民币,比上年同期增长3.5%,基本符合市场预期.
截至3月底,中国移动的移动电话总用户为6.672亿,其中3G用户为5,956万户.(完)
--记者 李千仪; 撰写 梁慧仪 审校 曾祥进
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