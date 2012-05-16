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中国财经 | 2012年 5月 16日 星期三 12:11 BJT

中国移动称正与苹果商讨iPhone合作

路透香港5月16日电---全球最大电讯营运商--中国移动(0941.HK)周三称,正就iPhone合作事宜与苹果(AAPL.O)积极商讨.

"我们已积极与苹果商讨双方如何能够合作."中移动新任董事长奚国华在股东大会上表示.

中移动是目前唯一一家没有官方代理苹果iPhone智能手机的营运商.

中国移动此前公布,今年首季净利为278亿元人民币,比上年同期增长3.5%,基本符合市场预期.

截至3月底,中国移动的移动电话总用户为6.672亿,其中3G用户为5,956万户.(完)

--记者 李千仪; 撰写 梁慧仪 审校 曾祥进

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