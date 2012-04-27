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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 27日 星期五 11:41 BJT

苹果面临用户“越狱”挑战

iPhone在华季度销量呈爆炸式增长，苹果需找到一种途径，既能在中国售出更多手机，又能避免粉丝“越狱”下载软件。

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