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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 26日 星期一 15:52 BJT

韩媒称三星电子将是下一代iPhone主要芯片供应商

韩国每日经济新闻周一报导引述未具名半导体业消息人士说法指出，三星电子将是苹果下一代iPhone的主要芯片供应商。报导称，下一代iPhone将有约75%的芯片由三星提供。一名三星发言人士表示，公司不对市场揣测置评。路透
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