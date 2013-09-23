德国黑客称攻克iPhone 5S指纹识别系统

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透波士顿9月22日（记者 Jim Finkle） - 苹果(AAPL.O)两天前刚刚推出Touch ID安全技术，并承诺该技术能更好地保护用户隐私，德国黑客组织混乱电脑俱乐部（CCC）周日便声称破解了iPhone 5S配备的该指纹识别系统。
如果这一说法得到证实，将置苹果于尴尬境地。苹果笃定为iPhone 5S配备Touch ID指纹识别系统，会令这款手机与三星电子(005930.KS)及其他运行谷歌(GOOG.O)安卓操作系统的新款手机相比显得与众不同。
两位知名iPhone专家对路透称，他们认为该黑客组织已成功破解Touch ID技术，但他们自己未重复该做法。
其中一位专家查理·米勒（Charlie Miller）称，这堪称是对Touch ID“一次完美越狱”，“无疑为攻击者打开了一个新的可能性”。他是iOS黑客手册的合着者之一。
苹果代表没有回应路透寻求置评的要求。
上述黑客组织在其网站发布的一段视频似乎暗示，有人用假冒指纹对iPhone 5S进行了解锁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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