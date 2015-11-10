苹果iPhone 6s市场需求疲弱 削减亚洲供应商的配件订单

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透11月10日 - 瑞信指出，市场对iPhone 6s手机需求下降，导致苹果(AAPL.O)削减从其亚洲供应商的配件订单。
瑞信称，据其亚洲团队消息，苹果已将其配件订单最多削减10%。
周一汇丰发出了类似的评论；汇丰称，iPhone 6s和6s Plus在销售约40天后，市场接受程度逊于iPhone 6，仅略优于iPhone 5。
汇丰称，Kantar最新公布的数据显示，iPhone在其最重要的两个市场--美国和中国的市场份额反弹有限。
瑞信称，鉴于iPhone的需求情况，对苹果在美国半导体业的供应商在2016日历年上半年营收增长约1%的预估均值可能较高。
在美国股市周二盘前交易中，苹果供应商股票处于守势。
Avago大跌2%，Cirrus Logic(CRUS.O)重挫3%，Qorvo (QRVO.O)下挫4%。
苹果股价跌逾2%。(完)
(编译 于春红; 审校 利棣儿)
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。