美国热股：苹果第二季iPhone销量意外下滑，股价盘初下挫逾2%

路透5月3日 - 美国消费电子巨擘苹果周二公布，第二季iPhone销售意外下滑，显示消费者期待苹果最重要的产品－iPhone 10周年纪念版的推出而暂时持币待购。苹果增加了资本回报计划500亿美元，增加股份回购授权350亿美元，并上调季度派息10.5%。苹果在截至4月1日的会计年度第二季中销售5,076万部iPhone，低于上年同期的5,119万部。