美国热股：苹果第二季iPhone销量意外下滑，股价盘初下挫逾2%

台湾汇市：台币早盘小幅贬值，因亚币偏弱且穆迪调降中国评级
路透台北5月24日 - 台币兑美元周三早盘小幅贬值。交易员表示，因国际美元偏强令亚洲新兴货币同步走弱，且评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级。
路透5月3日 - 美国消费电子巨擘苹果周二公布，第二季iPhone销售意外下滑，显示消费者期待苹果最重要的产品－iPhone 10周年纪念版的推出而暂时持币待购。苹果增加了资本回报计划500亿美元，增加股份回购授权350亿美元，并上调季度派息10.5%。苹果在截至4月1日的会计年度第二季中销售5,076万部iPhone，低于上年同期的5,119万部。
苹果股价周三盘初下挫2.1%，报144.36美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透台北5月24日 - 台币兑美元周三早盘小幅贬值。交易员表示，因国际美元偏强令亚洲新兴货币同步走弱，且评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级。
路透香港5月24日 - 香港金融管理局（HKMA）提交予立法会的文件显示，套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金保持稳定，反映香港市场尚未面对资金外流压力。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。