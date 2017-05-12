港报财经评论：葛咸城出蝙蝠侠，单挑iPhone产业链--信报5月12日

葛咸城出蝙蝠侠，单挑iPhone产业链/ 习广思

港股升势犹在，昨天再涨110点，收报25125点，成交仍维持在800亿元之上，其他亚股继续见外资净买入，沪水南下净买盘有26亿元，看来市场资金仍十分充裕；油价回升上每桶48美元，亦有助市场气氛。内地有传闻今天人民银行将进行中期借贷便利（MLF），向市场释放资金，一来调节即将到期的前一批MLF，二来亦可纾缓市场流动性紧张的情况，消息令内地金属期货及股市均从低位回升。

苹果iPhone耳机供应商瑞声（02018）昨天被沽空机构葛咸城（Gotham City Research）出报告质疑其财务报告夸大盈利，公司午后出通告反驳报告内容不符事实及误导，但瑞声股价收市仍大跌10.5%。

「葛咸城」是漫画及电影中蝙蝠侠所住的城市，该沽空机构的创办人Daniel Yu据报道在美国名牌大学毕业后加入基金行业操盘，因见尽企业的劣行，自己也曾买过造假数的公司而中招，于是成立葛咸城，像蝙蝠侠般除暴安良，把企业界的害群之马曝光，说起来颇大义凛然，但背后都要搵真钱，出报告唱衰前先沽空。此君虽然开业3年，但已有不少斩获，战绩唔错，所以，佢份报告都有些威力，噚日瑞声沽压庞大，全日成交39亿元，远多于滙控（00005）的23亿元，沽空比率近两成。

睇番金融蝙蝠侠放喺其网站的简报，对瑞声的指控并无实据，指出该公司用与主席有关联的20间关连公司夸大盈利，可是，内容不详，只说稍后会发表更详细的报告，有料点解唔一次过爆晒呢？其他论据都是一些旁证，例如瑞声的利润率远高于同业，核数师往绩麻麻，曾频换营运总监等等，但这都是市场早已知的资料，只是投资者是否信任而已。

今年苹果于9月出十周年版手机iPhone 8，市场十分期待会有划时代的设计，引发未来两三年的换机热潮，预先炒起苹果及其供应链的股份，瑞声便是其一，就算是镜头供应商舜宇光学（02382）虽然唔系供应畀苹果，大客系华为、小米等内地手机商，市场一样看好其盈利前景。今年以来，这批股份早已大幅抛离恒指，基金要跑赢指数好多时只好焗追；但当估值高时，一有风吹草动，便易发生人踏人事件，蝙蝠侠出份咁朦胧的报告，都引起咁大沽盘，只反映股民心怯。

iPhone 8其实确值得期待，它的新配置会用上色彩更靓、对比反差更强的OLED屏幕，3D感应镜头，可应用虚疑实景玩意等等。据摩根士丹利对iPhone 8产业链的分析，今次手机落本最重的是屏幕和镜头，屏幕占该手机的物料成本会比iPhone 7多5个百分点，最受惠的是南韩的三星电子，镜头及手机外壳用料亦都会提升。

iPhone 8的配置将是其他手机生产商比并的标准，上述几类零部件的生产商应会有大把生意，买股当然系买龙头，有机会等三星电子回调可买入等iPhone 8面世。

此外，舜宇光学4月份的出货量增长强劲，根据麦格理的报告，虽非旺季，手机镜头出货量达4400万个，按月增加9%，按年升1.1倍，1月至4月则升了86%，汽车镜头出货量则升39%，虽然无手机咁标青，但长远而言，随着汽车的自动驾驶系统（ADAS）日渐流行，汽车镜头市场的潜在需求会颇大。

投资股票最紧要食住个势，估值虽然唔平，但对比盈利前景，仍是值得的。（完）

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